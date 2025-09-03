Педагог из Ярославля вышла в финал конкурса «Учитель-дефектолог России»

«Я являюсь активным участником конкурсного движения, которое охватывает различные сферы — от науки и культуры до волонтерства и патриотизма. Решила попробовать свои силы и в конкурсе профессионального мастерства, так как накопился достаточный опыт, а с ним и уверенность в своих силах. Когда узнала, что прошла в финал, конечно же, испытала радость. Поняла, что проделанная работа и приложенные усилия оценили и поставили высокую оценку моим профессиональным навыкам. На финальном этапе хочется познакомиться с коллегами из других регионов. Очень взволнована возможностью представить свою практику лучшим специалистам в области дефектологии», — поделилась Анастасия Миронова.