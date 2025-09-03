Педагог из Ярославля вышла в финал конкурса «Учитель-дефектолог России»

Педагог Ярославской школы-интерната № 6 Анастасия Миронова стала финалистом федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России», сообщили в областном департаменте образования. Мероприятие проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
В заочном туре приняли участие свыше 120 специалистов из 75 регионов России. По итогам конкурсного отбора жюри определили 20 финалистов. Напомним, что учителя состязались в двух номинациях — «Дефектолог года», в которой проявила себя Анастасия Миронова, и «Логопед года».
«Я являюсь активным участником конкурсного движения, которое охватывает различные сферы — от науки и культуры до волонтерства и патриотизма. Решила попробовать свои силы и в конкурсе профессионального мастерства, так как накопился достаточный опыт, а с ним и уверенность в своих силах. Когда узнала, что прошла в финал, конечно же, испытала радость. Поняла, что проделанная работа и приложенные усилия оценили и поставили высокую оценку моим профессиональным навыкам. На финальном этапе хочется познакомиться с коллегами из других регионов. Очень взволнована возможностью представить свою практику лучшим специалистам в области дефектологии», — поделилась Анастасия Миронова.
Финальный этап конкурса пройдет в октябре в Москве. Участникам предстоит пройти три испытания: «Мастер-класс», «Кейс-метод в специальном (дефектологическом) образовании» и «Открытое групповое занятие/ урок с обучающимися с ОВЗ».
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.