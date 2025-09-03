В Прикамье УК привлечена к ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома

По обращениям граждан прокуратура Красновишерского района Пермского края проверила исполнение управляющей организацией требований к содержанию общего имущества многоквартирного дома.
Установлено, что организация не приняла должных мер к проведению текущего ремонта кровли и стен подъездов многоквартирного дома, вход в подвальное помещение захламлен бытовым мусором.
По итогам проверки директору управляющей организации внесено представление, по результатам его рассмотрения проведены ремонтные работы. В связи с предоставлением услуг ненадлежащего качества жителям провели перерасчет платы за содержание общего имущества МКД.
Также по постановлению надзорного органа генеральный директор организации привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.