В Прикамье УК привлечена к ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома

По обращениям граждан прокуратура Красновишерского района Пермского края проверила исполнение управляющей организацией требований к содержанию общего имущества многоквартирного дома.

Установлено, что организация не приняла должных мер к проведению текущего ремонта кровли и стен подъездов многоквартирного дома, вход в подвальное помещение захламлен бытовым мусором.

По итогам проверки директору управляющей организации внесено представление, по результатам его рассмотрения проведены ремонтные работы. В связи с предоставлением услуг ненадлежащего качества жителям провели перерасчет платы за содержание общего имущества МКД.

Также по постановлению надзорного органа генеральный директор организации привлечен к административной ответственности за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.