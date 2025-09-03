Ричмонд
Ротация военкомов произошла в Волгоградской области и Крыму

В военном комиссариате Волгоградской области произошли кадровые перестановки.

Источник: Reuters

По информации пресс-службы Южного военного округа, на должность военкома региона назначен полковник Евгений Машуков.

— Действительно, такое назначение имеет место быть. Соответствующий приказ уже подписан президентом Владимиром Путиным, — сообщили журналистам в военном ведомстве.

Отметим, ранее Евгений Машуков долгое время проработал в военном комиссариате Республики Крым, а в 2023 году возглавил его. В свою очередь бывший военный комиссар Волгоградской области займет аналогичную вакантную должность в Республике Крым.