В Воронежской области обновят участок трассы «Павловск — Петропавловка»

Отрезок протяженностью 4 км расположен в Калачеевском муниципальном районе.

Источник: Национальные проекты России

Участок автодороги «Павловск — Калач — Петропавловка» в Калачеевском муниципальном районе Воронежской области отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности.

Протяженность отрезка составляет 4 км. На нем уже приступили к созданию прочного основания проезжей части. Для этого используют технологию холодной регенерации, при которой в состав нового покрытия добавляют измельченный старый асфальт. Затем специалисты уложат другие слои дорожной одежды.

Кроме того, в планах заменить барьерное ограждение и привести в порядок тротуары. Еще на объекте разместят остановочные павильоны и сделают пешеходные переходы.

«Ремонт дороги “Павловск — Калач — Петропавловка” был инициирован после обращений граждан и администрации Калачеевского района, что является отправной точкой для всех наших ремонтируемых дорожных объектов. Мы контролируем и будем контролировать все: от качества щебня и битума до соблюдения технологии регенерации и укладки асфальтобетона», — подчеркнул ведущий специалист-эксперт подразделения министерства дорожной деятельности Воронежской области «Дорожное агентство» Антон Тучков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.