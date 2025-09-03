Ричмонд
Донские юнармейцы отправились на тематическую смену в «Артек»

Дети будут изучать произведения и творческий путь выдающихся деятелей культуры и искусства времен Великой Отечественной войны.

Источник: Национальные проекты России

Юнармейцы из Ростовской области отправились на заключительную в 2025 году смену военно-патриотического движения «Созидатели побед», сообщил начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Николай Пономаренко. Мероприятие проходит в Международном детском центре «Артек» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Смена продлится до 21 сентября. Для участия в ней активисты проходили конкурсный отбор. По его итогам определили 100 победителей, 25 из которых — ребята из Ростовской области.

«Донская делегация — самая многочисленная на юнармейской смене года. Конкурсный отбор прошли юноши и девушки из Ростова-на-Дону, Азова, Волгодонска, Новошахтинска, Таганрога, Аксайского, Неклиновского, Тацинского и Морозовского районов», — рассказал Николай Пономаренко.

Программа смены нацелена на развитие творческих способностей и военно-прикладных навыков. Для этого юнармейцы будут изучать произведения и творческий путь выдающихся деятелей культуры и искусства времен Великой Отечественной войны.

Помимо этого, для ребят организуют занятия в тематических мастерских по направлениям: актерское мастерство, вокал, инструментальная музыка и другим. А в завершении состоится фестиваль военно-исторической реконструкции, посвященный 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.