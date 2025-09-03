Ученый Звонарев: мегасайенс-установки обеспечат безопасность России

«Для обеспечения безопасности и технологического суверенитета [России] необходимо быть конкурентоспособными на мировом уровне. Для этого нужна современная исследовательская инфраструктура — например, установки класса “мегасайенс”. Здесь, на острове Русский, буквально через дорогу отсюда, в 2030 году будет построен синхротрон РИФ (“Российский источник фотонов”). Это источник синхротронного излучения третьего поколения. В настоящее время закончены проектно-изыскательские работы», — сказал Звонарев, выступая на Восточном экономическом форуме.