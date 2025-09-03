Ученый Звонарев: мегасайенс-установки обеспечат безопасность России

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Исследовательские установки класса «мегасайенс», одна из которых создается на острове Русский, обеспечат безопасность и технологический суверенитет России, считает заместитель начальника отдела научного сопровождения проектов мегакласса (ККСНИ) НИЦ «Курчатовский институт» Сергей Звонарев.
«Для обеспечения безопасности и технологического суверенитета [России] необходимо быть конкурентоспособными на мировом уровне. Для этого нужна современная исследовательская инфраструктура — например, установки класса “мегасайенс”. Здесь, на острове Русский, буквально через дорогу отсюда, в 2030 году будет построен синхротрон РИФ (“Российский источник фотонов”). Это источник синхротронного излучения третьего поколения. В настоящее время закончены проектно-изыскательские работы», — сказал Звонарев, выступая на Восточном экономическом форуме.
Согласно дорожной карте, начало строительно-монтажных работ запланировано на 2026 год, напомнил он. Научная программа проекта предполагает три направления использования синхротрона: исследования в области физики, материаловедения в целях освоения Мирового океана, исследования живых систем для развития биотехнологий, создание лекарственных препаратов и материалов, а также изучение объектов культурного наследия.
«Это три актуальные области, связанные с особенностями Дальневосточного региона. Они перспективны для создания наукоемких производств», — добавил ученый.
Основа нового технологического уклада.
Председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию, заместитель директора по проектам «мегасайенс» НИЦ «Курчатовский институт» Никита Марченков, в свою очередь, отметил, что основой нового технологического уклада сегодня являются природоподобные технологии, предполагающие изучение функционирования живых систем на атомарном уровне с помощью мегасайенс-установок.
«Россия — первая страна, которая стала говорить о развитии природоподобных технологий. Мегасайенс-установки позволяют вам видеть, как устроены живые системы, а генетические методы — оперировать ими. Эти две вещи в совокупности позволяют построить ту самую биоэкономику», — уточнил он.
Приводя пример, Марченков указал на то, что изучение с помощью таких мегаустановок химических элементов в морской воде позволит создавать новые сверхлегкие и сверхпрочные материалы.
«[Их] можно ставить на производство и на их базе делать конкретные системы, устройства для самолетов или для каких-то образцов военной техники, к примеру», — заключил ученый.
