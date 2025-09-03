Ричмонд
В России начали работу продюсеры городов: кто они и чем займутся

Специалисты отвечают за развитие закрепленных за ними территорий: оценивают город, придумывают программу улучшений, привлекают экспертов, общаются с жителями.

Екатерина Бритова
Автор Новости Mail
Источник: Фотобанк Росконгресс

Об этом рассказали в рамках одной из встреч на Восточном экономическом форуме. Директор центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде объяснила, что такой эксперт будет полезен не только мегаполисам, но и небольшим населенным пунктам.

Продюсер станет ключевым элементом, который поможет грамотно выстроить городскую систему и привлечь инвесторов. Он настроит диалог между властью и предпринимательством. Укажет, в каком направлении стоит развивать город: будет это культурная столица, бизнес-центр или курорт.

В России функционируют 10 клубов продюсеров. Они объединяют экспертов из разных областей. Но для эффективной работы мало усилий одного специалиста — необходима слаженная команда. Только благодаря такому подходу получится раскачать территорию до намеченного уровня.

Источник: Фотобанк Росконгресс

Клуб продюсеров сможет оценить город со всех сторон и предложить варианты его развития. Основная задача таких специалистов — сделать место узнаваемым, создать его образ и раскрыть потенциал. Для этого мало просто изменить облик города — необходимо сформировать у населения определенную привычку.

Источник: Фотобанк Росконгресс

Примером успешной работы является Владивосток. Там упор сделан на развитие культурной среды. Продюсер города Владивостока Иван Чайкин объяснил, что его секрет кроется в «способности объединять и запускать новые процессы на территории». Он подчеркнул, что только работа в связке позволяет добиться успеха.