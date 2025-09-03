В Ленобласти выберут лучшего зоотехника России

Федеральный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Зоотехник» стартовал в Ленинградской области при поддержке нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
«Работа зоотехника охватывает широкий спектр задач: от подбора кормовых рационов и поддержания здоровья животных до организации производственных процессов и повышения продуктивности ферм. Она — одна из ключевых в сельском хозяйстве. Благодаря конкурсу “Лучший по профессии” участники смогут показать свои навыки, обменяться лучшими практиками с коллегами, а главное — продемонстрировать привлекательность своей профессии молодежи», — рассказала председатель экспертной комиссии федерального этапа конкурса по номинации «Зоотехник» Надежда Шестакова.
За первое место будут бороться специалисты из Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Астраханской, Вологодской, Воронежской, Новгородской, Владимирской, Тульской, Ленинградской, Самарской областей. Все они — победители региональных этапов конкурса, а также призеры отраслевых и корпоративных соревнований.
«С учетом поставленной задачи по обеспечению продовольственной безопасности во всех отраслях специальность зоотехника приобретает особую актуальность. Цифровизация сельского хозяйства и внедрение передовых технологий в эту отрасль привели к значительным изменениям в профессии, сделав владение новыми компетенциями ключевым фактором развития животноводства сегодня. О востребованности таких специалистов свидетельствуют данные кадрового прогноза: суммарно в ближайшие 5 лет необходимо привлечь в профессию свыше 5 тысяч специалистов», — отметил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
Церемония награждения победителей состоится во Всеволожском районе Ленинградской области во время выставки племенных животных «Белые ночи-2025». На этой же площадке будет организован круглый стол. В ходе него молодежи расскажут о важности рабочих профессий. Кроме того, на нем обсудят вопросы мотивированного трудоустройства. Помимо этого, для участников проведут деловую игру по охране труда.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.