В Ленобласти выберут лучшего зоотехника России

Церемония награждения победителей состоится во Всеволожском районе Ленинградской области во время выставки племенных животных «Белые ночи-2025». На этой же площадке будет организован круглый стол. В ходе него молодежи расскажут о важности рабочих профессий. Кроме того, на нем обсудят вопросы мотивированного трудоустройства. Помимо этого, для участников проведут деловую игру по охране труда.