В новосибирском микрорайоне «Стрижи» открылась новая школа

Новая школа № 222 открылась в микрорайоне «Стрижи» Новосибирска 1 сентября, сообщили в администрации губернатора и правительства области. Строительство учебных учреждений — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети».
«Уникальная школа, абсолютно новое образовательное пространство! Даже стены в этой школе “говорят”: они напоминают математические формулы, цитаты классиков, схему Солнечной системы. У вас есть возможность освоить профессии в четырех новых мастерских, поработать в медиацентре, студии звукозаписи и видеозаписи, центре детских инициатив, кабинете робототехники. Пусть у вас все получится!» — обратилась к школьникам замгубернатора Валентина Дудникова.
Общая площадь здания составляет 18 тысяч квадратных метров. В четырехэтажной школе находятся 44 учебных кабинета и 2 спортивных зала — игровой и гимнастический. Кроме этого, возведено отдельное двухэтажное здание с игровым залом, трибунами, залами бокса и мини-футбола. Для младших классов выделен отдельный блок с учебными кабинетами и помещениями для групп продленного дня. Всего школа рассчитана на 1200 детей.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.