В новосибирском микрорайоне «Стрижи» открылась новая школа

«Уникальная школа, абсолютно новое образовательное пространство! Даже стены в этой школе “говорят”: они напоминают математические формулы, цитаты классиков, схему Солнечной системы. У вас есть возможность освоить профессии в четырех новых мастерских, поработать в медиацентре, студии звукозаписи и видеозаписи, центре детских инициатив, кабинете робототехники. Пусть у вас все получится!» — обратилась к школьникам замгубернатора Валентина Дудникова.