В Перми открылись два новых образовательных кластера

«На сегодняшний день в Пермском крае успешно функционирует уже десять образовательных кластеров проекта “Профессионалитет”, охватывающих такие направления, как машиностроение, металлургия, сельское хозяйство, железнодорожный транспорт, педагогика и медицина. Планы по развитию проекта таковы: к 2026 году в регионе планируется открыть еще два кластера — “Горнодобывающая отрасль” и “Радиоэлектроника”», — рассказали в региональном правительстве.