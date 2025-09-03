В Перми открылись два новых образовательных кластера

Два новых образовательных кластера открылись в Перми благодаря проекту «Профессионалитет», сообщает пресс-служба краевого правительства.
Они начали работу в Пермском химико-технологическом техникуме (ПХТТ) и Пермском колледже предпринимательства и сервиса (ПКПС). На новых площадка будут готовить кадры для одной из ведущих отраслей промышленности Прикамья — химической. Также учащиеся будут повышать знания в сфере туризма и услуг.
В новых кластерах будут заниматься более 1500 первокурсников. В них установили современное оборудование, которое соответствует требованиям будущих работодателей (они стали партнёрами проекта). Среди них — ФКП «Пермский пороховой завод», АО «ГалоПолимер Пермь», АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов», а также компании сферы услуг ООО «Бизнес и управление» и ООО «Эстель Сервис». Участие партнёров в подготовке будущих специалистов поможет студентам получить реальный производственный опыт и стать конкурентноспособными на рынке труда.
В кластере, который открылся на базе ПХТТ, уже работают современные химические лаборатории. А в ПКПС готовят не только специалистов в области туризма и гостеприимства, но и в сфере индустрии красоты, моделировании изделий лёгкой промышленности, логистики, дизайна.
«На сегодняшний день в Пермском крае успешно функционирует уже десять образовательных кластеров проекта “Профессионалитет”, охватывающих такие направления, как машиностроение, металлургия, сельское хозяйство, железнодорожный транспорт, педагогика и медицина. Планы по развитию проекта таковы: к 2026 году в регионе планируется открыть еще два кластера — “Горнодобывающая отрасль” и “Радиоэлектроника”», — рассказали в региональном правительстве.
Напомним, федеральный проект «Профессионалитет» инициирован указом президента России Владимира Путина. Его главная цель — создание в системе среднего профессионального образования (СПО) новой, эффективной модели подготовки квалифицированных кадров, которая полностью соответствует актуальным запросам и потребностям региональной экономики.