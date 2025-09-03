На Ставрополье завершили ремонт участка дороги Пятигорск — Георгиевск

Участок трассы регионального значения Пятигорск — Георгиевск на Ставрополье привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в правительстве края.
Протяженность отремонтированного отрезка составляет 5,1 км. Специалисты уложили новое асфальтовое покрытие и обустроили съезды. Также там нанесли разметку и заменили дорожные знаки.
«Сейчас идет оформление документов по вводу в эксплуатацию этого объекта. Он соединяет важные центры края, обеспечивает более быстрое и безопасное движение, способствует развитию бизнеса, туризма и экономики в целом. Это еще один шаг к улучшению современной транспортной сети региона», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.