На Ставрополье завершили ремонт участка дороги Пятигорск — Георгиевск

«Сейчас идет оформление документов по вводу в эксплуатацию этого объекта. Он соединяет важные центры края, обеспечивает более быстрое и безопасное движение, способствует развитию бизнеса, туризма и экономики в целом. Это еще один шаг к улучшению современной транспортной сети региона», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.