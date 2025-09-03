Воронежцы во время опасности атаки БПЛА запустили салют с детской площадки

В Воронеже вечером во вторник, 2 сентября, двое парней заехали во двор дома № 142 на улице Шишкова. Они запустили салют прямо с детской площадки. Затем сели в машину и уехали. Все это происходило во время действия режима опасности атаки БПЛА. Об этом сообщили в местных телеграм-каналах.
В комментариях люди призывают силовиков найти и строго наказать любителей фейерверков.
Между тем, ничего не слышно о планах депутатов принять закон, четко регламентирующий наказания за подобные действия. А без него сотрудники силовых структур бессильны что-либо предпринять. Поэтому желающих попалить в небо меньше не становится.
