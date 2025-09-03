Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежцы во время опасности атаки БПЛА запустили салют с детской площадки

Двое парней заехали во двор вечером 2 сентября устроили фейерверк у дома № 142 на улице Шишкова, возмутивший горожан.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже вечером во вторник, 2 сентября, двое парней заехали во двор дома № 142 на улице Шишкова. Они запустили салют прямо с детской площадки. Затем сели в машину и уехали. Все это происходило во время действия режима опасности атаки БПЛА. Об этом сообщили в местных телеграм-каналах.

В комментариях люди призывают силовиков найти и строго наказать любителей фейерверков.

Между тем, ничего не слышно о планах депутатов принять закон, четко регламентирующий наказания за подобные действия. А без него сотрудники силовых структур бессильны что-либо предпринять. Поэтому желающих попалить в небо меньше не становится.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше