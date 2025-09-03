Воспитанники Новосибирского ФК «Сибирь» получили цифровые профили для оценки и развития навыков

В новосибирской академии футбольного клуба «Сибирь» внедрили систему цифровых профилей игроков, которая фиксирует их сильные и слабые стороны и помогает формировать индивидуальные программы подготовки.
Современные технологии пришли в детско-юношеский футбол Новосибирска. На круглом столе по развитию футбола в регионе, прошедшем 3 сентября в студии *Сиб.фм*, руководство ФК «Сибирь» представило систему цифровых профилей, созданных для каждого воспитанника академии.
По словам директора клуба Виктора Толоконского, в профилях фиксируются ключевые показатели — технические и тактические навыки, работа обеими ногами и головой, а также индивидуальные особенности игроков. «Это живой процесс: семь специалистов, включая тренеров и меня лично, участвуют в формировании объективной оценки и персональных рекомендаций», — отметил он.
Идея цифровизации зародилась ещё в 2021 году, когда клуб начал сотрудничать с научной группой Омского университета. Специалисты с современным оборудованием помогли наладить систему объективного тестирования двигательных качеств футболистов — скорости, реакции и умения быстро менять направление.
Директор академии ФК «Новосибирск» Вячеслав Комков подчеркнул, что точность измерений имеет ключевое значение: разница даже в доли секунды на дистанции 30 метров может определять одарённость игрока. Электронные датчики дают результат, который невозможно получить при ручном замере.
С 1 января 2025 года цифровые профили официально стали частью тренировочного процесса. Система уже доказала свою эффективность, помогая отслеживать прогресс спортсменов и строить индивидуальные планы развития. В клубе уверены, что такая практика усилит подготовку юных футболистов и повысит уровень новосибирских команд.