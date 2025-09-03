Воспитанники Новосибирского ФК «Сибирь» получили цифровые профили для оценки и развития навыков

По словам директора клуба Виктора Толоконского, в профилях фиксируются ключевые показатели — технические и тактические навыки, работа обеими ногами и головой, а также индивидуальные особенности игроков. «Это живой процесс: семь специалистов, включая тренеров и меня лично, участвуют в формировании объективной оценки и персональных рекомендаций», — отметил он.