В Иркутской области можно принять участие в конкурсе в сфере науки и техники

В Иркутской области стартовал прием заявок на конкурс в сфере науки и техники. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, победители получат по 300 тысяч рублей. Такое состязание проводится более 20 лет и за это время стало значимым для научного сообщества Приангарья.