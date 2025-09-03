Ричмонд
В Иркутской области можно принять участие в конкурсе в сфере науки и техники

Победители конкурса получат по 300 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области стартовал прием заявок на конкурс в сфере науки и техники. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, победители получат по 300 тысяч рублей. Такое состязание проводится более 20 лет и за это время стало значимым для научного сообщества Приангарья.

— Это один из инструментов стимулирования научных исследований, привлечения талантливой молодежи в научную сферу и внедрения передовых разработок в практику, — пояснил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Конкурс открыт для ученых и их команд, представивших завершенные научные проекты. Подать документы на участие можно до 20 сентября.

