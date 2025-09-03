Ричмонд
Красноярская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на US Open-2025

Уроженка Красноярска Мирра Андреева и её партнёрша Диана Шнайдер завершили выступление на Открытом чемпионате США по теннису, уступив в четвертьфинале парного разряда.

Уроженка Красноярска Мирра Андреева и её партнёрша Диана Шнайдер завершили выступление на Открытом чемпионате США по теннису, уступив в четвертьфинале парного разряда. Победу в матче со счётом 6:4, 6:2 одержали дуэт в лице россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисе Мертенс.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. Российская пара смогла реализовать только один из трёх брейк-пойнтов, совершила 4 двойные ошибки и подала 2 эйса. Их соперницы показали более уверенную игру, выиграв 4 брейк-пойнта из 8 возможных и допустив лишь одну двойную ошибку.

Несмотря на поражение, выход в четвертьфинал парного турнира US Open стал важным достижением для 18-летней Андреевой. Для красноярской спортсменки это был дебют в основном draw парных соревнований на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат США завершается 7 сентября. Мирра Андреева продолжит выступления в одиночном разряде, где также прошла в стадию плей-офф.