Красноярская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на US Open-2025

Уроженка Красноярска Мирра Андреева и её партнёрша Диана Шнайдер завершили выступление на Открытом чемпионате США по теннису, уступив в четвертьфинале парного разряда. Победу в матче со счётом 6:4, 6:2 одержали дуэт в лице россиянки Вероники Кудерметовой и бельгийки Элисе Мертенс.