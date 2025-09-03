Участники программы «Герои Дона» приступили к обучению

Директор ЮРИУ РАНХиГС Василий Рудой отметил, что 64 ветерана СВО уже зачислены на обучение, многие из них удостоены государственных наград, а двое являются Героями России. После завершения обучения они сформируют новый кадровый резерв для административных структур региона.