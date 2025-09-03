Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники программы «Герои Дона» приступили к обучению

На базе Южно-Российского института управления РАНХиГС.

Источник: Пресс-служба Правительства Ростовской области

На базе Южно-Российского института управления РАНХиГС началось обучение участников региональной кадровой программы «Герои Дона», в числе которых действующие военнослужащие и ветераны СВО.

Годичный образовательный курс посвящен основам государственного и муниципального управления и открывает слушателям перспективы трудоустройства в органах исполнительной и муниципальной власти, на предприятиях региона и в бюджетных учреждениях.

Программа включает четыре очных модуля, направленных на формирование необходимых компетенций и знаний. Участников ждут академические занятия, практические упражнения, управленческие мастерские, стажировки, культурные мероприятия и творческие встречи.

Министр региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Александр Никиточкин подчеркнул, что ключевая задача программы — трудоустройство участников, для чего создан корпус наставников из числа руководителей регионального уровня, депутатов, руководителей предприятий и общественных организаций, что позволит участникам перенимать опыт у успешных профессионалов.

Директор ЮРИУ РАНХиГС Василий Рудой отметил, что 64 ветерана СВО уже зачислены на обучение, многие из них удостоены государственных наград, а двое являются Героями России. После завершения обучения они сформируют новый кадровый резерв для административных структур региона.