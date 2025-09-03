Ричмонд
Дело экс-главы фонда «Содействие — XXI век» начали рассматривать заочно

Ленинский райсуд Перми приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего руководителя фонда «Содействие — XXI век» Елены Найдановой, обвиняемой в растрате. Как сообщает 59.ру, сегодня гособвинитель огласил обвинительное заключение. Для подсудимой процесс проходит заочно, поскольку Елена Найданова находится в розыске, сейчас она проживает за рубежом.

Как считают следствие и прокуратура, преступление она совершила вместе с Еленой Лопаевой, на тот момент зампредом регионального правительства. По версии силовиков, в 2017—2019 годах обвиняемые растратили деньги фонда, выведя их под видом оплаты различных мероприятий, которые фактически не проводились.

Елена Лопаева в сентябре прошлого года была приговорена к четырем годам лишения свободы. Своей вины в хищении в ходе рассмотрения дела она не признавала. В январе текущего года осужденной была предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.