Дело экс-главы фонда «Содействие — XXI век» начали рассматривать заочно

Как считают следствие и прокуратура, преступление она совершила вместе с Еленой Лопаевой, на тот момент зампредом регионального правительства. По версии силовиков, в 2017—2019 годах обвиняемые растратили деньги фонда, выведя их под видом оплаты различных мероприятий, которые фактически не проводились.
Елена Лопаева в сентябре прошлого года была приговорена к четырем годам лишения свободы. Своей вины в хищении в ходе рассмотрения дела она не признавала. В январе текущего года осужденной была предоставлена отсрочка от отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.