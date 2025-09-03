Власти Воронежской области опубликовали правила поведения во время режима ЧС

Сотрудники правительства Воронежской области опубликовали перечень правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС). Их регламентирует постановление, размещенное на официальном сайте правовых актов во вторник, 2 сентября.
В документе, в частности, прописано, что после сигнала об экстренной, чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения воронежцам необходимо внимательно ознакомиться с алгоритмом действий в таких ситуациях. В случае отсутствия такой возможности необходимо обратиться по единому номеру 112.
Правила обязывают соблюдать указания руководителя группы ликвидации последствий ЧС и представителей спецслужб.
При обнаружения пострадавшего граждане обязаны сразу вызвать оперативные службы и оказать первую медицинскую помощь в случае отсутствия угрозы жизни и здоровья раненого человека.
Жителям Воронежской области в документе также напоминают о необходимости незамедлительной эвакуации с использованием средств индивидуальной и коллективной защиты в случае необходимости, а также о запрете нахождения в зонах оцепления и ограждения. Кроме того, нельзя сообщать ложные сведения об угрозе возникновения ЧС или о самом ЧП.
Ответственным за контроль исполнения документа назначили заместителя председателя правительства Воронежской области Алексея Гиричева.
В то же время в документе не указана ответственность за нарушение этих правил. Получается, что пока они носят лишь рекомендательный характер.