Власти Воронежской области опубликовали правила поведения во время режима ЧС

В частности, необходимо соблюдать указания руководителя группы ликвидации последствий ЧС и представителей спецслужб.

Сотрудники правительства Воронежской области опубликовали перечень правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС). Их регламентирует постановление, размещенное на официальном сайте правовых актов во вторник, 2 сентября.

В документе, в частности, прописано, что после сигнала об экстренной, чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения воронежцам необходимо внимательно ознакомиться с алгоритмом действий в таких ситуациях. В случае отсутствия такой возможности необходимо обратиться по единому номеру 112.

Правила обязывают соблюдать указания руководителя группы ликвидации последствий ЧС и представителей спецслужб.

При обнаружения пострадавшего граждане обязаны сразу вызвать оперативные службы и оказать первую медицинскую помощь в случае отсутствия угрозы жизни и здоровья раненого человека.

Жителям Воронежской области в документе также напоминают о необходимости незамедлительной эвакуации с использованием средств индивидуальной и коллективной защиты в случае необходимости, а также о запрете нахождения в зонах оцепления и ограждения. Кроме того, нельзя сообщать ложные сведения об угрозе возникновения ЧС или о самом ЧП.

Ответственным за контроль исполнения документа назначили заместителя председателя правительства Воронежской области Алексея Гиричева.

В то же время в документе не указана ответственность за нарушение этих правил. Получается, что пока они носят лишь рекомендательный характер.