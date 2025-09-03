Автовокзал и 15 новых автобусов: Нижнекамск готовится к транспортной революции

Глава района Радмир Беляев анонсировал строительство нового автовокзала и закупку 15 современных автобусов.
Здание нынешнего автовокзала, возведенное в 70-е годы, устарело и требует обновления. Новый объект будет соответствовать современным стандартам, что значительно улучшит условия для пассажиров. Также рядом с новым автовокзалом планируется благоустроить прилегающие территории.
Особое внимание уделяется комфорту и безопасности пассажиров. Для городских перевозок будут закуплены десять рамных газовых автобусов «Лотос-105», а для поездок между сельскими поселениями и садовыми обществами — пять «Нефазов».
При этом старый автовокзал не будет закрыт. Объект продолжит работать параллельно с новым, пока последний не введут в эксплуатацию. Беляев отметил, что транспортные перевозки всегда были и остаются важным приоритетом. Глава района подчеркнул, что строительство нового автовокзала является значительным шагом к повышению качества жизни в Нижнекамске.
