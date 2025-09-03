Автовокзал и 15 новых автобусов: Нижнекамск готовится к транспортной революции

При этом старый автовокзал не будет закрыт. Объект продолжит работать параллельно с новым, пока последний не введут в эксплуатацию. Беляев отметил, что транспортные перевозки всегда были и остаются важным приоритетом. Глава района подчеркнул, что строительство нового автовокзала является значительным шагом к повышению качества жизни в Нижнекамске.