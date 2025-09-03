Омская прокуратура заставила дорожников заменить 13 знаков

Прокуратура Любинского района Омской области добилась замены 13-ти дорожных знаков на трассе «Любинский-Большаковка». Предыдущие имели существенные дефекты, хотя участок магистрали отремонтировали в 2020 году. Об этом сообщил 3 сентября канал t.me/prok_omsk.
В пресс-службе ведомства уточнили, что локацию обновляли по государственному контракту в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Договор предусматривал гарантийные обязательства подрядчика, но уполномоченные лица не принимали мер к их исполнению.
Для решения проблемы прокуратура внесла представление директору КУ ОО «Управление дорожного хозяйства Омской области». После вмешательства надзорного ведомства компания заменила все дефектные знаки.
