Когда обостренный холодный фронт временно прервет «тропики» в Беларуси? Специалисты предупредили о грозах и ливнях

В Telegram-канале о погоде Nadvorie сообщили, что днем 3 сентября из Европы подойдет и обострится над западными районами Беларуси холодный фронт с волнами. Во второй половине дня там стоит приготовиться к грозам и ливням, которые ослабеют и прекратятся к ночи.

Источник: Смартпресс

Но, по информации источника, грозы и ливни возобновятся утром 4 сентября, при этом появятся немного восточнее. В Telegram-канале «Метеовайб» рассказали, что в четверг на большую часть страны распространит влияние тропическая воздушная масса. «Беларусь в тропиках», — отметили авторы канала.

В течение суток на западе пройдут местами кратковременные дожди и грозы. Будет разная картина по ночным температурам: +5..+10°С на востоке, +10..+15°С в центре, +15..+20°С на западе республики. Днем равномернее — +24..+30°С, при этом жарче по югу Беларуси. В Минске ночью воздух прогреется до +12..+14°С, днем — +26..+28°С, может пойти кратковременный дождь.

Тем временем в Белгидромете объявили на 4 сентября оранжевый уровень опасности для Брестской области. Синоптики сообщили, что по юго-западу страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С.