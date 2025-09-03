Когда обостренный холодный фронт временно прервет «тропики» в Беларуси? Специалисты предупредили о грозах и ливнях

В Telegram-канале о погоде Nadvorie сообщили, что днем 3 сентября из Европы подойдет и обострится над западными районами Беларуси холодный фронт с волнами. Во второй половине дня там стоит приготовиться к грозам и ливням, которые ослабеют и прекратятся к ночи.