Без виз, но не бесплатно: что ждёт новосибирцев в Китае после 15 сентября

С 15 сентября россияне смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Но туристы из Новосибирска столкнутся с высокими расходами и трудностями с оплатой — банковские карты из России там почти не работают.
Россия и Китай запускают пробный годичный режим безвизового въезда. Теперь достаточно загранпаспорта, чтобы улететь, например, в Пекин или Шанхай. Но, как отмечают новосибирские туроператоры, экономия на визе (5−7 тысяч рублей) почти незаметна на фоне общих затрат, об этом пишет Atas.info.
Перелёт из Новосибирска в Пекин стоит около 35−40 тысяч рублей, а туры на Хайнань обойдутся от 70 до 100 тысяч за человека. Классическая недельная программа «Пекин + Шанхай» для двоих — минимум 130 тысяч рублей. Более сложные маршруты с заездом в Тибет или Юньнань превышают 200 тысяч.
Главная сложность — расчёты. Российские карты в Китае почти не принимают, включая UnionPay. WeChat Pay и Alipay не работают с российскими счетами. Туристы вынуждены заранее брать наличные юани, что создаёт неудобства и риски.
При этом страна предлагает богатую палитру впечатлений: от Запретного города и Великой китайской стены до пандам в Чэнду и восточного колорита Урумчи. Но важно понимать — дешёвым Китай точно не станет.