Без виз, но не бесплатно: что ждёт новосибирцев в Китае после 15 сентября

Перелёт из Новосибирска в Пекин стоит около 35−40 тысяч рублей, а туры на Хайнань обойдутся от 70 до 100 тысяч за человека. Классическая недельная программа «Пекин + Шанхай» для двоих — минимум 130 тысяч рублей. Более сложные маршруты с заездом в Тибет или Юньнань превышают 200 тысяч.