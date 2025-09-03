Самолет, который столкнулся с птицами, вылетел из Иркутска во Вьетнам

Самолет, выполнявший рейс ZF-2577 по маршруту Иркутск — вьетнамский Камрань, вылетел в место назначения. Об этом стало известно от пресс-службы авиаперевозка. Утром 3 сентября воздушное судно экстренно вернулось в аэропорт областного центра.
Напомним, причиной стало попадание птицы в отсек стеклоочистителя воздушного судна. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Вылет был перенесен на 17:30 по местному времени.
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура организовала проверку, чтобы проконтролировать соблюдение прав пассажиров.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что самолет Ил-76, выполняя рейс из Красноярска в Улан-Удэ, совершил аварийную посадку.