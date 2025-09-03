47,6 млрд рублей потратят на снижение вредных выбросов в Ростове и Новочеркасске

Судя по опубликованной в телеграм-канале документации, уровень выбросов приоритетных загрязняющих веществ в Ростове в 2025—2028 годах должен быть на 0,68% ниже, чем 2020 году, в 2029 году планируемое снижение может составить 13,01%, а в 2030 году — 20%. В Новочеркасске целевой показатель к 2030 году также должен составлять 80% по сравнению с уровнем 2020 года (то есть ожидается снижение выбросов на 20%).