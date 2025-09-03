47,6 млрд рублей потратят на снижение вредных выбросов в Ростове и Новочеркасске

47,6 млрд рублей выделят на снижение выбросов в атмосферу в Ростове-на-Дону и Новочеркасске. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместитель председателя Государственной Думы Виктория Абрамченко.
По словам парламентария, для двух донских городов утвердили комплексные планы по снижению выбросов в атмосферу к 2030 году.
В список мер вошли: создание мультимодальной системы перевозок, обновление и строительство трамвайной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных транспортных систем, снижение выбросов от объектов коммунальной инфраструктуры.
Также план включает биологический этап рекультивации полигона ТБО в северо-западной промышленной зоне Ростова-на-Дону, рекультивацию загрязненного земельного участка на улице Крайней в Новочеркасске, мероприятия по снижению выбросов от промышленных предприятий.
Судя по опубликованной в телеграм-канале документации, уровень выбросов приоритетных загрязняющих веществ в Ростове в 2025—2028 годах должен быть на 0,68% ниже, чем 2020 году, в 2029 году планируемое снижение может составить 13,01%, а в 2030 году — 20%. В Новочеркасске целевой показатель к 2030 году также должен составлять 80% по сравнению с уровнем 2020 года (то есть ожидается снижение выбросов на 20%).
