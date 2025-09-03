Ричмонд
В Екатеринбурге начали судить куратора киноклуба Ельцин Центра

Суд Екатеринбурга рассматривает дело Вячеслава Шмырова по дискредитации ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

3 сентября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать административное дело, касающееся дискредитации Вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) в отношении Вячеслава Шмырова. Об этом сообщает информагентство ЕАН из зала суда.

Поводом для протокола стал пост Вячеслава Шмырова, размещенный в социальных сетях.

— Сам он на заседание не пришел. Его интересы представляет адвокат Георгий Краснов. Он пытается доказать суду, что действия Шмырова не носили публичный характер, — передает информагентство. — Соответственно, не может быть состава правонарушения.

Вячеслав Шмыров — киновед и куратор киноклуба Ельцин Центра.

Напомним, что в начале сентября замдиректора Ельцин Центра Людмила Телень обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ. Поводом стал пост, размещенный в соцсетях с критикой спецоперации. Свою вину Людмила Телень не признала.