Платные парковки в центре Новосибирска временно приостановят работу

Ограничения связаны с проведением двух массовых мероприятий.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

На центральных улицах Новосибирска временно ограничат работу платных парковок. Об этом сообщили в городской администрации.

«Ограничения введут в сентябре из-за подготовки проведения двух крупных мероприятий — полумарафона имени Александра Раевича и Дней Республики Беларусь», — пояснили в пресс-службе мэрии.

Как стало известно, в первую очередь закроют платные парковки на Красном проспекте. Во время проведения полумарафона Раевича нельзя будет парковаться с 00.10 4 сентября до 23.55 6 сентября на Красном проспекте, 25, а также с 00.00 до 19.00 6 сентября на Красном проспекте, 18 и 38.

Кроме того, для авто закроют парковку на Красном проспекте, 25 с 18 по 28 сентября. Это сделают из-за подготовки и проведения Дней Республики Беларусь в столице Сибири.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и парковку в центре города во избежание неудобств. Если горожане забудутся и оставят авто на платных стоянках, то их авто эвакуируют.