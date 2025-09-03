Платные парковки в центре Новосибирска временно приостановят работу

Как стало известно, в первую очередь закроют платные парковки на Красном проспекте. Во время проведения полумарафона Раевича нельзя будет парковаться с 00.10 4 сентября до 23.55 6 сентября на Красном проспекте, 25, а также с 00.00 до 19.00 6 сентября на Красном проспекте, 18 и 38.