В Калининграде впервые имплантировали искусственный желудочек сердца

Пациентом стал 67-летний мужчина, поступивший в тяжёлом состоянии: у него была последняя стадия сердечной недостаточности и отёк лёгких. Сердце больше не справлялось с задачей по перекачиванию крови, и единственным шансом на спасение стала имплантация.
Сложнейшая операция на открытом сердце длилась около пяти часов. Команда кардиохирургов установила искусственный желудочек, который теперь поддерживает работу сердечной мышцы.
Врачи отмечают, что вмешательство прошло успешно, а сам пациент уже выписан из кардиоцентра. Для региона это стало прорывом: подобные операции ранее выполнялись только в крупнейших федеральных клиниках страны.