В Волгограде найдена живой пропавшая 1 сентября школьница

13-летняя девочка исчезла два дня назад, ее искали волонтеры. Поиски завершились успехом.

Новость о том, что в Краснооктябрьском районе областного центра пропала 13-летняя девочка, распространили неравнодушные волгоградцы.

«1 сентября пришла со школы, переоделась, ушла гулять и больше не вернулась», — написали они в соцсетях.

Как стало известно в среду, 3 сентября, школьница нашлась.

«Да, я был в Следственном комитете, когда мне сообщили, что ее нашли в заброшенном здании, — рассказал корреспонденту “Волгоградской правды.ру” отец подростка. — Я сейчас еду на место, но мне сказали, что она жива».

Мужчина добавил, что сейчас с его дочерью работают специалисты правоохранительных органов.