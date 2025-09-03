В Волгограде найдена живой пропавшая 1 сентября школьница

Новость о том, что в Краснооктябрьском районе областного центра пропала 13-летняя девочка, распространили неравнодушные волгоградцы.
«1 сентября пришла со школы, переоделась, ушла гулять и больше не вернулась», — написали они в соцсетях.
Как стало известно в среду, 3 сентября, школьница нашлась.
«Да, я был в Следственном комитете, когда мне сообщили, что ее нашли в заброшенном здании, — рассказал корреспонденту “Волгоградской правды.ру” отец подростка. — Я сейчас еду на место, но мне сказали, что она жива».
Мужчина добавил, что сейчас с его дочерью работают специалисты правоохранительных органов.