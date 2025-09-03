Ученые АзНИИРХ разработали сети для защиты от медуз в Азовском море

В первой половине сентября пройдут испытания опытного образца, во время которых будут исследованы морские течения, поведение медуз и их взаимодействие с заградительными сетями. Результаты этих исследований станут основой для создания специализированной компьютерной программы, моделирующей движение медуз в пределах локальной акватории и определяющей оптимальные углы установки заградительных конструкций.