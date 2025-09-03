Ричмонд
Ваше место на дальней полке: Депутат ПАС Раду Мариан в очередной раз обещает поддержать молдавских производителей — за 4 года так ничего и не сделали, стало только хуже

Выделить целую полку для местных фермеров, когда на каждой второй уже лежит импортный товар, — так патриотично.

Источник: Комсомольская правда

Лучше сядьте, чтоб не упасть.

В своей очередной предвыборной программе, партия ПАС, в лице депутата Раду Мариана, обещает поддерживать мелких производителей. А знаете как? Выделить им целую полку в супермаркетах. (А ну, не смеяться!) И, конечно же, на всех продуктах появится заветная надпись «Сделано в Молдове» — пишет t.me/nemdnews.

(А вот за это, пожалуй, спасибо, а то люди уже забывают в какой стране живут, уж часто сюда Никушор приезжает).

Супермаркеты, конечно, уже стоят в очереди, чтобы предоставить такую возможность. Ведь выделить целую полку для местных фермеров, когда на каждой второй уже лежит импортный товар, — это так просто и, главное, так патриотично!

А ПАС подумали и решили: зачем помогать деньгами, кредитами и доступными ресурсами, когда можно просто выделить полку?

С деньгами и мы можем, а вы попробуйте….без денег!

А за 4 года ни разу не возникла мысль поддержать местного производителя? Хотя бы так, полкой?

