Лучше сядьте, чтоб не упасть.
В своей очередной предвыборной программе, партия ПАС, в лице депутата Раду Мариана, обещает поддерживать мелких производителей. А знаете как? Выделить им целую полку в супермаркетах. (А ну, не смеяться!) И, конечно же, на всех продуктах появится заветная надпись «Сделано в Молдове» — пишет t.me/nemdnews.
(А вот за это, пожалуй, спасибо, а то люди уже забывают в какой стране живут, уж часто сюда Никушор приезжает).
Супермаркеты, конечно, уже стоят в очереди, чтобы предоставить такую возможность. Ведь выделить целую полку для местных фермеров, когда на каждой второй уже лежит импортный товар, — это так просто и, главное, так патриотично!
А ПАС подумали и решили: зачем помогать деньгами, кредитами и доступными ресурсами, когда можно просто выделить полку?
С деньгами и мы можем, а вы попробуйте….без денег!
А за 4 года ни разу не возникла мысль поддержать местного производителя? Хотя бы так, полкой?
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Кумэтризм крепчает: В плотные ряды кандидатов правящей партии Молдовы можно пробиться только если ты чей-то близкий родственник из руководства ПАС.
Кумэтризм — наше все, и он рулит в нашей славной республике (далее…).
Пророссийских президентов в Молдове никогда не было, зато есть прорумынские: Зачем лизоблюды ПАС убивают экономику страны.
Разрыв с СНГ — катастрофа для экономики Молдовы (далее…).
Почему Майя Санду скрывает истинную угрозу национальной безопасности: А ведь о причине всех бед в Молдове известно каждому школьнику.
Это только в кино добро обязательно побеждает зло, к несчастью, в жизни это происходит крайне редко, почти никогда (далее…).