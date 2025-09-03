Ваше место на дальней полке: Депутат ПАС Раду Мариан в очередной раз обещает поддержать молдавских производителей — за 4 года так ничего и не сделали, стало только хуже

В своей очередной предвыборной программе, партия ПАС, в лице депутата Раду Мариана, обещает поддерживать мелких производителей. А знаете как? Выделить им целую полку в супермаркетах. (А ну, не смеяться!) И, конечно же, на всех продуктах появится заветная надпись «Сделано в Молдове» — пишет t.me/nemdnews.