Волгоград преображается: сквер Симбирцева превратится в современный парк отдыха

Центральный район Волгограда готовится к масштабному преображению. В сквере имени Симбирцева, что примыкает к улице Мира, полным ходом идут работы по созданию нового, комфортного и современного общественного пространства. Горожане получат еще одно прекрасное место для прогулок и отдыха, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.
Сейчас строители активно кладут новые пешеходные дорожки. Уже уложено более 400 квадратных метров тротуарной плитки из запланированных 4200 квадратных метров. Следующим этапом станет установка современных инженерных систем: появится новое освещение, которое сделает сквер уютным и безопасным в темное время суток, а также автоматический полив. Умная система сама позаботится о зелени, как уже существующей, так и той, что будет высажена. Здесь появятся свыше 200 новых деревьев и кустарников: липы, рябины, клены, ели, сирень, можжевельник и спирея. Дополнительно уложат более 5 тысяч квадратных метров свежего газона.
Установят новую парковую мебель, урны, а для безопасности жителей — современную систему видеонаблюдения. Важно, что все новые электрические сети спрячут под землю в специальные защитные футляры, что сделает сквер еще красивее и безопаснее.
Первый этап благоустройства планируют завершить уже этой осенью. Затем подрядчики приступят ко второй части работ — обновлению территории от фонтанного комплекса до проспекта имени В. И. Ленина. Полностью все работы по превращению этой зоны отдыха для волгоградцев должны завершиться весной 2026 года.