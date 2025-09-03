Волгоград преображается: сквер Симбирцева превратится в современный парк отдыха

Сейчас строители активно кладут новые пешеходные дорожки. Уже уложено более 400 квадратных метров тротуарной плитки из запланированных 4200 квадратных метров. Следующим этапом станет установка современных инженерных систем: появится новое освещение, которое сделает сквер уютным и безопасным в темное время суток, а также автоматический полив. Умная система сама позаботится о зелени, как уже существующей, так и той, что будет высажена. Здесь появятся свыше 200 новых деревьев и кустарников: липы, рябины, клены, ели, сирень, можжевельник и спирея. Дополнительно уложат более 5 тысяч квадратных метров свежего газона.