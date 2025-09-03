Омского школьника осудили за шантаж интимными фото

Когда злоумышленник запросил еще 40 тысяч рублей, девушка обратилась в полицию. Парень полностью признал вину на судебном заседании. Незаконные действия квалифицировали как вымогательство по части 1 статьи 163 УК РФ. Подростку назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца. Приговор вступил в законную силу после подтверждения Омским областным судом.