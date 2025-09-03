Омского школьника осудили за шантаж интимными фото

Большеуковский райсуд Омской области вынес обвинительный приговор 15-летнему местному жителю за вымогательство. Юноша требовал деньги у 19-летней девушки из Забайкальского края под угрозой распространения ее интимных фотографий и видео. Об этом сообщил 3 сентября канал t.me/courts_of_the_Omsk_region.
Летом 2023 года осужденный познакомился с потерпевшей в социальной сети, представившись сверстником. После нескольких месяцев переписки фигурант попросил девушку отправить ему материалы интимного характера. Осенью 2024 года несовершеннолетний потребовал перевести ему 10 тысяч рублей за нераспространение этих снимков.
Когда злоумышленник запросил еще 40 тысяч рублей, девушка обратилась в полицию. Парень полностью признал вину на судебном заседании. Незаконные действия квалифицировали как вымогательство по части 1 статьи 163 УК РФ. Подростку назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 месяца. Приговор вступил в законную силу после подтверждения Омским областным судом.
