В Иркутске состоялся митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Власти города, общественные и волонтерские организации, студенты и юноармейцы собрались у мемориального комплекса «Вечный огонь». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона. Собравшиеся почтили память павших воинов и жертв терроризма минутой молчания.