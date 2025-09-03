В Иркутске состоялся митинг в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Власти города, общественные и волонтерские организации, студенты и юноармейцы собрались у мемориального комплекса «Вечный огонь». Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона. Собравшиеся почтили память павших воинов и жертв терроризма минутой молчания.
— Важно отдать дань уважения всем жертвам войны и терроризма. Только сохраняя память о прошлом, мы можем строить будущее без насилия и конфликтов, — прокомментировал заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Южаков.
Как отметила министр по молодежной политике региона, во всех муниципалитетах активно проходят мероприятия, приуроченные к памятным датам. Среди них: уроки мужества, патриотические акции и встречи с участниками специальной военной операции.