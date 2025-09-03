Ричмонд
Более 1 млн комплектов учебников закупили для школ Ростовской области

Все донские школы укомплектовали необходимыми учебными материалами.

Источник: Комсомольская правда

К началу нового учебного года для школ Ростовской области закупили более 1 млн комплектов учебников. На эти цели из областного бюджета потратили 1,3 млрд рублей, рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

— Обеспеченность учебниками составила 100%, — подчеркнул Игорь Гуськов.

По словам чиновника, в образовательный процесс уже внедрили единые учебники по истории для 10−11 классов. Такие же пособия в этом году приобрели для 5−7 классов, а в 2026 году подобные учебники должны получить 8 и 9 классы.

Напомним, с 1 сентября в расписание занятий 5−7 классов ввели новый курс «История нашего края». С 1 сентября 2026 года в школах появится еще одна совершенно новая дисциплина — «Духовно-нравственная культура России». Ранее сообщалось к преподаванию предмета могут привлечь священнослужителей.

