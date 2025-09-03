В Москве открылась экспозиция «Сделано в России»

Экспозиция «Сделано в России» открылась в Национальном центре «Россия» в Москве при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Выставка будет работать до 22 октября, сообщили в Российском экспортном центре.
На мероприятии представлена продукция более 30 предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского и Красноярского краев, Московской, Смоленской, Томской, Волгоградской, Липецкой, Свердловской и Нижегородской областей, Татарстана и Карелии. Также там есть интерактивные зоны. Посетив их, можно узнать об успехах российских компаний на международных рынках.
Кроме того, на выставке презентованы зарядки для электромобилей, системы управления освещением, БПЛА, комплексы для распознавания документов, биопротезы, аппараты ИВЛ и беговые дорожки, образовательные робоячейки, уникальные художественные изделия и многое другое. Посетить экспозицию можно бесплатно со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00. Для этого необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.