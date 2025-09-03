В Кузбассе открылся новый образовательно-производственный кластер

Образовательно-производственный кластер федерального проекта «Профессионалитет», связанный с транспортной отраслью, открылся на базе Кемеровского профессионально-технического техникума в Кузбассе. Он был создан при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Уточним, что в кластер вошли еще семь учебных заведений. Среди них — Кемеровский аграрный техникум имени Г. П. Левина, Березовский политехнический техникум, Сибирский политехнический техникум, Юргинский техникум агротехнологий и сервиса, Мариинский политехнический техникум, Беловский политехнический техникум, Томь-Усинский энерготранспортный техникум. В кластере будут готовить специалистов в сфере транспорта под запрос каждого конкретного работодателя. Подчеркнем, что это является особенностью учебных программ проекта «Профессионалитет».
Образовательный курс стартовал 1 сентября. К обучению приступили 725 ребят. Они освоят технологии машиностроения и обслуживания, организацию перевозок, способы ремонта двигателей, систем и агрегатов автомобилей, а также получат навыки работы с промышленным оборудованием.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.