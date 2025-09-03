Жители Черепановского района поблагодарили губернатора НСO за решение ключевых проблем

Андрей Травников отметил активность и оптимизм местных жителей и руководства района. Он подчеркнул, что сегодня у муниципалитетов больше возможностей для благоустройства благодаря федеральным и областным программам, а также укреплению местных бюджетов. По его словам, эффективный подход заключается в том, чтобы при реализации строительных или ремонтных проектов комплексно улучшать территорию с привлечением дополнительных ресурсов — от бизнеса до депутатов.