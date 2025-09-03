Ричмонд
Жители Черепановского района поблагодарили губернатора НСO за решение ключевых проблем

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив встретились с жителями Черепановского района. В ходе открытого диалога сельчане поблагодарили руководство области и депутатский корпус за содействие в решении насущных вопросов.

Среди отмеченных достижений — благоустройство придомовых территорий, подключение котельных к газу, капитальный ремонт зданий и социальных объектов, восстановление памятников, обеспечение связью и интернетом в отдалённых населённых пунктах, создание рабочих мест, улучшение транспортного сообщения и строительство социального жилья.

Андрей Травников отметил активность и оптимизм местных жителей и руководства района. Он подчеркнул, что сегодня у муниципалитетов больше возможностей для благоустройства благодаря федеральным и областным программам, а также укреплению местных бюджетов. По его словам, эффективный подход заключается в том, чтобы при реализации строительных или ремонтных проектов комплексно улучшать территорию с привлечением дополнительных ресурсов — от бизнеса до депутатов.

Встреча прошла в районном социально-культурном центре имени Станислава Жданько. После общения с жителями губернатор и депутаты осмотрели выставку продукции, изготовленной волонтёрами для поддержки участников специальной военной операции.