Жители Черепановского района поблагодарили губернатора НСO за решение ключевых проблем

Во время рабочего визита в Черепановский район жители выразили благодарность губернатору Андрею Травникову и депутатам за поддержку в благоустройстве, газификации и развитии социальной инфраструктуры.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив встретились с жителями Черепановского района. В ходе открытого диалога сельчане поблагодарили руководство области и депутатский корпус за содействие в решении насущных вопросов.
Среди отмеченных достижений — благоустройство придомовых территорий, подключение котельных к газу, капитальный ремонт зданий и социальных объектов, восстановление памятников, обеспечение связью и интернетом в отдалённых населённых пунктах, создание рабочих мест, улучшение транспортного сообщения и строительство социального жилья.
Андрей Травников отметил активность и оптимизм местных жителей и руководства района. Он подчеркнул, что сегодня у муниципалитетов больше возможностей для благоустройства благодаря федеральным и областным программам, а также укреплению местных бюджетов. По его словам, эффективный подход заключается в том, чтобы при реализации строительных или ремонтных проектов комплексно улучшать территорию с привлечением дополнительных ресурсов — от бизнеса до депутатов.
Встреча прошла в районном социально-культурном центре имени Станислава Жданько. После общения с жителями губернатор и депутаты осмотрели выставку продукции, изготовленной волонтёрами для поддержки участников специальной военной операции.