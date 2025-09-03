В Самаре нашли 11 недостатков на пешеходных переходах

В Самаре надзорный орган и полицейские нашли 11 недостатков улично-дорожной сети на нерегулируемых пешеходных переходах. Суд обязал городских властей устранить нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«В ходе проведенной проверки были выявлены многочисленные нарушения, в том числе отсутствие 70 информационных световых секций. В адрес главы Самары внесено представление, однако нарушения до сих пор не устранены», — рассказали в пресс-службе.
Поэтому прокуратора подала административный иск в Ленинский районный суд, в котором потребовала заставить мэрию провести работы по установке информационных световых секций и устранить нарушения на нерегулируемых пешеходных переходах.
Суд удовлетворил иск полностью. Надзорный орган будет контролировать устранение нарушений.