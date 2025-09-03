Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре нашли 11 недостатков на пешеходных переходах

Администрацию Самары обязали через суд устранить нарушения на нерегулируемых пешеходных переходах.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре надзорный орган и полицейские нашли 11 недостатков улично-дорожной сети на нерегулируемых пешеходных переходах. Суд обязал городских властей устранить нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«В ходе проведенной проверки были выявлены многочисленные нарушения, в том числе отсутствие 70 информационных световых секций. В адрес главы Самары внесено представление, однако нарушения до сих пор не устранены», — рассказали в пресс-службе.

Поэтому прокуратора подала административный иск в Ленинский районный суд, в котором потребовала заставить мэрию провести работы по установке информационных световых секций и устранить нарушения на нерегулируемых пешеходных переходах.

Суд удовлетворил иск полностью. Надзорный орган будет контролировать устранение нарушений.