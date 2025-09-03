Омского предпринимателя обязали снести павильон на территории СИЗО

3 сентября суд Омской области постановил демонтировать торговый павильон «Уралочка» с пристройкой на территории городского СИЗО-1. Участок площадью 4572 м² принадлежит федеральному учреждению, а коммерческий объект признан самовольным.
Владелец ларька на улице Орджоникидзе попытался оспорить решение суда через встречный иск — потребовал признать свое право собственности на павильон. Бизнесмен приобрел постройку четыре года назад, однако экспертиза подтвердила ее незаконный статус.
После разбирательств предпринимателю предоставили 30 дней для самостоятельного сноса торговой точки и освобождения территории следственного изолятора. Апелляционная инстанция оставила вердикт без изменения.
Ранее «КП Омск» рассказала, как школьник шантажировал девушку распространением ее интимных фото.