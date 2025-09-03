Ричмонд
В Москве запустили первый беспилотный трамвай

В Москве прошла церемония запуска первого в России беспилотного трамвая. В ней принял участие мэр столицы Сергей Собянин, пишет «Москва 24».

Источник: Агентство «Москва»

Новый трамвай начнет перевозить пассажиров на северо-западе города по маршруту № 10 «Метро “Щукинская” — улица Кулакова». Перед официальным стартом транспорт прошел три этапа тестирования, включая испытания с водителем в качестве подстраховки.

«За два года, по сути дела, ребята реализовали этот проект, испытали. И сегодня мы начинаем реальное движение беспилотное», заявил Собянин. Он добавил, что до конца года в Москве появятся еще три беспилотных трамвая, к 2026 году их будет 15, а к 2030-му такой транспорт заменит две трети всех трамваев в столице.

По словам Собянина, следующей задачей станет запуск беспилотного поезда метро, который состоится в 2026 году после тестовых испытаний в 2025-м.

Ранее сообщалось, что Филевскую линию московского метро продлят до инновационного центра «Сколково».

