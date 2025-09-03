В Москве запустили первый беспилотный трамвай

«За два года, по сути дела, ребята реализовали этот проект, испытали. И сегодня мы начинаем реальное движение беспилотное», заявил Собянин. Он добавил, что до конца года в Москве появятся еще три беспилотных трамвая, к 2026 году их будет 15, а к 2030-му такой транспорт заменит две трети всех трамваев в столице.