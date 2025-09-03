Жительнице Ростова вручили орден «Мать-героиня» за воспитание 18 детей

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вручил орден «Мать-героиня» жительнице донской столицы Надежде Осяк, воспитавшей 18 детей. Награда была учреждена указом Президента России Владимира Путина. Во время церемонии глава региона отметил материнский подвиг женщины и поблагодарил ее от имени всех жителей Дона.
Надежда Осяк пригласила Юрия Слюсаря на семейное чаепитие и рассказала, что в их семье уже растут 62 внука и правнуки. Супруги Осяк находятся в браке уже 40 лет. Надежда Алексеевна активно занимается благотворительностью и помощью нуждающимся семьям, а ее супруг Иван вот уже 34 года служит в священном сане и руководит центром помощи многодетным «СемьЯ».
Ранее семья уже была удостоена государственных наград — в 2009 году они получили орден «Родительская слава» в Кремле, а в 2011 году по региональной программе им передали семейный микроавтобус. Надежда Осяк стала второй в Ростовской области обладательницей звания «Мать-героиня».