Жительнице Ростова вручили орден «Мать-героиня» за воспитание 18 детей

Надежда Осяк пригласила Юрия Слюсаря на семейное чаепитие и рассказала, что в их семье уже растут 62 внука и правнуки. Супруги Осяк находятся в браке уже 40 лет. Надежда Алексеевна активно занимается благотворительностью и помощью нуждающимся семьям, а ее супруг Иван вот уже 34 года служит в священном сане и руководит центром помощи многодетным «СемьЯ».