Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительнице Ростова вручили орден «Мать-героиня» за воспитание 18 детей

В Ростове состоялась торжественная церемония вручения высшей государственной награды для многодетных матерей.

Источник: donland.ru

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь вручил орден «Мать-героиня» жительнице донской столицы Надежде Осяк, воспитавшей 18 детей. Награда была учреждена указом Президента России Владимира Путина. Во время церемонии глава региона отметил материнский подвиг женщины и поблагодарил ее от имени всех жителей Дона.

Надежда Осяк пригласила Юрия Слюсаря на семейное чаепитие и рассказала, что в их семье уже растут 62 внука и правнуки. Супруги Осяк находятся в браке уже 40 лет. Надежда Алексеевна активно занимается благотворительностью и помощью нуждающимся семьям, а ее супруг Иван вот уже 34 года служит в священном сане и руководит центром помощи многодетным «СемьЯ».

Ранее семья уже была удостоена государственных наград — в 2009 году они получили орден «Родительская слава» в Кремле, а в 2011 году по региональной программе им передали семейный микроавтобус. Надежда Осяк стала второй в Ростовской области обладательницей звания «Мать-героиня».