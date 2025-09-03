В городе Билибино на Чукотке отремонтируют сети водоснабжения

Работы выполнят в 2025—2027 годах. Сейчас реализуется первый этап ремонта. Он затрагивает участок, пролегающий от здания центрального теплового пункта № 4 до центрального распределительного пункта. При этом специалисты уже смонтировали 630 м трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, а также покрыли их листовой сталью.