В городе Билибино на Чукотке отремонтируют сети водоснабжения

Специалисты уже смонтировали трубопроводы протяженностью 630 метров, а также покрыли их листовой сталью.

Источник: Национальные проекты России

Капитальный ремонт магистральных сетей горячего и холодного водоснабжения проводится в городе Билибино при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте экономики и инвестиций Чукотки.

Работы выполнят в 2025—2027 годах. Сейчас реализуется первый этап ремонта. Он затрагивает участок, пролегающий от здания центрального теплового пункта № 4 до центрального распределительного пункта. При этом специалисты уже смонтировали 630 м трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, а также покрыли их листовой сталью.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.