Новосибирцы активно скупают диски Шуфутинского к «третьему сентября»

3 сентября спрос на диски Михаила Шуфутинского в Новосибирске вырос на 58% по сравнению с прошлым годом, сообщили аналитики платформы «Авито».

Популярность песни «Третье сентября» традиционно подстегнула интерес к творчеству певца. На платформе «Авито» продажи дисков Шуфутинского выросли в полтора раза. Помимо альбомов с легендарной композицией, можно приобрести другие сборники артиста, пишет Горсайт.

Также вырос спрос на календари с изображением Шуфутинского — продажи увеличились на 9% по сравнению с прошлым годом. Покупатели выбирают как комикс-стиль, так и календари с автографом певца.

Кроме дисков и календарей, на площадке продают сувенирные товары, связанные с артистом, включая маски и винтажные костюмы, ранее выставленные на благотворительные аукционы.