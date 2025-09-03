В Воронеже спасли новорожденную с проблемами сердца

Воронежские врачи совместно с московскими коллегами спасли малышку с проблемами сердца, которой всего три дня от роду!
Кроха попала в отделение патологии и новорожденных областной детской больницы № 1 с нарушением сердечного ритма. Малышке в больнице сделали эхоКГ с допплером в режиме реального времени, обследование позволило детально визуализировать состояние сердца. Воронежские специалисты консультировались с НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова посредством телемедицинских технологий.
Рекомендации, полученные в ходе консультаций от федеральных коллег, оперативно включили в лечебный план. Благодаря такому комплексному подходу врачам воронежской больницы удалось стабилизировать сердечный ритм и улучшить общее состояние маленькой пациентки.