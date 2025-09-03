В Воронеже спасли новорожденную с проблемами сердца

Кроха попала в отделение патологии и новорожденных областной детской больницы № 1 с нарушением сердечного ритма. Малышке в больнице сделали эхоКГ с допплером в режиме реального времени, обследование позволило детально визуализировать состояние сердца. Воронежские специалисты консультировались с НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова посредством телемедицинских технологий.