В Воронеже спасли новорожденную с проблемами сердца

Воронежские врачи были на телесвязи с федеральными коллегами.

Источник: Воронежской областной детской больницы №1

Воронежские врачи совместно с московскими коллегами спасли малышку с проблемами сердца, которой всего три дня от роду!

Кроха попала в отделение патологии и новорожденных областной детской больницы № 1 с нарушением сердечного ритма. Малышке в больнице сделали эхоКГ с допплером в режиме реального времени, обследование позволило детально визуализировать состояние сердца. Воронежские специалисты консультировались с НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова посредством телемедицинских технологий.

Рекомендации, полученные в ходе консультаций от федеральных коллег, оперативно включили в лечебный план. Благодаря такому комплексному подходу врачам воронежской больницы удалось стабилизировать сердечный ритм и улучшить общее состояние маленькой пациентки.