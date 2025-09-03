Власти Казани объяснили перебои со связью в Авиастроительном районе

По данным ведомства, проблемы могут быть связаны со снижением покрытия сети после недавних режимов «беспилотной опасности».
В Минцифры отметили, что текущая скорость соединения позволяет отправлять сообщения в мессенджеры, вызывать такси и пользоваться онлайн-банкингом. Однако жители жаловались на невозможность зайти на портал Госуслуг, проверить почту или отправить документы.
В мэрии Казани подчеркнули, что городские власти не имеют ни полномочий, ни технических возможностей для отключения мобильной связи. Ранее пресс-служба главы республики объясняла подобные меры необходимостью обеспечения безопасности во время угрозы беспилотников.
Напомним, в Казани никак не могут найти причин плохой работы мобильного Интернета.