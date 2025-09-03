Ричмонд
Телеведущая Екатерина Андреева посетила Нижний Новгород

Она рассказала о своем секрете успеха.

Источник: Комсомольская правда

Известная телеведущая Екатерина Андреева провела в Нижнем Новгороде мастер-класс «Инструменты успеха современной женщины». Встреча прошла на площадке «КУПНО» и собрала множество зрителей. Звезда Первого канала поделилась личным опытом и практическими советами о самореализации.

Она рассказала о переломном моменте своей жизни — уходе из прокуратуры после нападения, что привело её на телевидение. Телеведущая отметила важность физической активности, интуиции и работы с детскими травмами. Отдельное внимание она уделила роли женской энергии и осознанному питанию.

— Женская энергия — это не слабость, а созидательная сила. И именно она может изменить общество, — цитирует Андрееву НИА «Нижний Новгород».

Телеведущая также ответила на вопросы зрителей, раскрыв секреты своего профессионализма и внешности. Она подчеркнула, что красота и успех основаны на здоровом образе жизни, внутренней гармонии и дисциплине.