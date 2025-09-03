Телеведущая Екатерина Андреева посетила Нижний Новгород

Она рассказала о переломном моменте своей жизни — уходе из прокуратуры после нападения, что привело её на телевидение. Телеведущая отметила важность физической активности, интуиции и работы с детскими травмами. Отдельное внимание она уделила роли женской энергии и осознанному питанию.