В Омской области разработают стратегию развития креативных индустрий

Стратегию развития креативных индустрий разработают в Омской области в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве региона.
В документе будут закреплены приоритетные направления сферы креативных индустрий и список мер поддержки для предпринимателей. При этом в регионе уже прошла первая сессия, на которой обсудили, что будет включено в стратегию.
«Мы сделали первые шаги по формированию стратегии развития креативных индустрий до 2036 года. В основе — анализ исторического наследия и текущей ситуации, оценка человеческого капитала и перспектив развития», — прокомментировал заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.
Детальный план по развитию сферы в каждом направлении обсудят во время серии стратегических сессий. Следующим крупным мероприятием для представителей мира моды и красоты станет международный форум «СИБИ» — Сибирские идеи без имитации. Он состоится с 6 по 9 октября в Омске.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.