Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области разработают стратегию развития креативных индустрий

В документе будут закреплены приоритетные направления сферы креативных индустрий и список мер поддержки для предпринимателей.

Источник: Национальные проекты России

Стратегию развития креативных индустрий разработают в Омской области в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в правительстве региона.

В документе будут закреплены приоритетные направления сферы креативных индустрий и список мер поддержки для предпринимателей. При этом в регионе уже прошла первая сессия, на которой обсудили, что будет включено в стратегию.

«Мы сделали первые шаги по формированию стратегии развития креативных индустрий до 2036 года. В основе — анализ исторического наследия и текущей ситуации, оценка человеческого капитала и перспектив развития», — прокомментировал заместитель председателя правительства Омской области Андрей Шпиленко.

Детальный план по развитию сферы в каждом направлении обсудят во время серии стратегических сессий. Следующим крупным мероприятием для представителей мира моды и красоты станет международный форум «СИБИ» — Сибирские идеи без имитации. Он состоится с 6 по 9 октября в Омске.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.