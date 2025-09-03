Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане отремонтируют участок обхода Мамадыша по дорожному нацпроекту

Работы проводятся на отрезке 4,6 — 5,6 километра.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане отремонтируют участок обхода Мамадыша протяженностью 900 метров. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на отрезке 4,6 — 5,6 километра в Мамадышском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

На объекте предусмотрены работы по регенерации существующего асфальтобетонного покрытия с добавлением щебня М-800 и цемента, уширению основания и устройству ровиков уширения.

Дорожники уложат нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, а верхний — из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью. В настоящее время завершаются работы по ремонту моста, который находится на дороге, и устройству продольной дренажной системы.

В этом году по нацпроекту отремонтируют более 150 километров региональных автодорог, в том числе расположенные на них искусственные сооружения.

Напомним, в Казани на месяц ограничили движение по улице Беломорской. Дорога будет перекрыта до 10 сентября.