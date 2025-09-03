В Татарстане отремонтируют участок обхода Мамадыша по дорожному нацпроекту

Дорожники уложат нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, а верхний — из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью. В настоящее время завершаются работы по ремонту моста, который находится на дороге, и устройству продольной дренажной системы.