В Татарстане отремонтируют участок обхода Мамадыша по дорожному нацпроекту

В Татарстане отремонтируют участок обхода Мамадыша протяженностью 900 метров. Работы проводятся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на отрезке 4,6 — 5,6 километра в Мамадышском районе, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.
На объекте предусмотрены работы по регенерации существующего асфальтобетонного покрытия с добавлением щебня М-800 и цемента, уширению основания и устройству ровиков уширения.
Дорожники уложат нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси, а верхний — из щебеночно-мастичного асфальтобетона, укрепят обочины щебеночно-песчаной смесью. В настоящее время завершаются работы по ремонту моста, который находится на дороге, и устройству продольной дренажной системы.
В этом году по нацпроекту отремонтируют более 150 километров региональных автодорог, в том числе расположенные на них искусственные сооружения.
Напомним, в Казани на месяц ограничили движение по улице Беломорской. Дорога будет перекрыта до 10 сентября.