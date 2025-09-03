В Предгорном округе Ставрополья провели свыше 100 мероприятий от автоклуба

Более 100 культурных мероприятий было проведено с помощью автоклуба на территории Предгорного муниципального округа в Ставропольском крае с начала 2025 года. Многофункциональный передвижной центр работает в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в региональном правительстве.
«Благодаря нацпроекту автоклуб стал центром притяжения для жителей отдаленных уголков, где нет стационарных учреждений культуры. Центр оснащен современным оборудованием и позволяет проводить мероприятия для всех возрастов. Продолжаем эту работу», — сказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.
В администрации муниципалитета уточнили, что с помощью автоклуба проводят кинопоказы, развлекательные и спортивные мероприятия, а также творческие программы. Кроме того, центр позволяет показывать всем желающим экспозиции произведений искусства. Большое внимание уделяется патриотическим мероприятиям, посвященным памятным историческим датам.
Всего на Ставрополье закупили шесть автоклубов. Они работают в муниципалитетах, где есть отдаленные населенные пункты.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.