В Петербурге открыли обновленное детское педиатрическое отделение № 6

Открытие детского педиатрического отделения № 6 состоялось в городе Павловске, который входит в состав Санкт-Петербурга. В медучреждении прошел капитальный ремонт при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Пушкинского района Северной столицы.
Во время реконструкции в здании обновили внутренние помещения, крышу и фасад. Кроме того, специалисты смонтировали современные инженерные сети и систему отопления. Также для маломобильных групп населения были установлены пандусы.
«Комфортное медицинское учреждение обновлено для заботы о здоровье детей. Отделение оборудовано современной мебелью и медицинским оборудованием, которое обеспечит высокий уровень диагностики и лечения», — отметили в администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.